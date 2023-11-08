На объекте Озерной горнорудной компании в Бурятии произошел пожар

На одном из производственных объектов Озерной горнорудной компании произошел пожар, пострадавших нет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил в Telegram, что распространение огня остановлено, площадь горения — 500 кв. м.

«На Озерном на месте пожара работают 8 единиц техники, 16 человек. В пути еще 8 машин. Здание 100 на 150 метров горит 500 кв. м»,— написал глава региона.

Всю ночь с 6 на 7 ноября в столице Бурятии Улан-Удэ горел торговый центр «Гвоздь». Пожар был локализован к 4:20 мск на площади 22 тыс. кв. м.

Эрдни Кагалтынов