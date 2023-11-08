В Екатеринбурге суд оштрафовал «Мемориал» (иноагент) на 300 тысяч рублей

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал екатеринбургский «Мемориал» (иностранный агент, федеральная организация внесена в реестр иностранных агентов и ликвидирована Верховным Судом РФ) на 300 тыс. руб. по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение правил отчетности иностранного агента). Об этом сообщил портал It’s My City.

Напомним, в августе организацию оштрафовали по этой же статье. По словам главы «Мемориала» (организация ликвидирована и признана иностранным агентом) Алексея Мосина, протокол был составлен с нарушениями.

Так, на день фиксации правонарушения (16 января) юридический адрес организации был в Кировском районе, новый юридический адрес, в Верх-Исетском районе, оформлен лишь в июне. Решение приняла судья Никитина, Мосин назвал ее действия «неправосудными». Позже облсуд удовлетворил апелляционную жалобу екатеринбургского общества и отменил штраф.

Полина Хабарова

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