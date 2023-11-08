Глава Энгельсского района ушел в отпуск после жалобы горожан на «Первом канале»

Руководитель администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области Дмитрий Плеханов ушел в отпуск, сообщила начальник управления информации ведомства Людмила Росенко.

Господин Плеханов отправился отдыхать 7 ноября, продлится перерыв в работе до 23 ноября. Глава района вышел в отпуск в один день с выходом на «Первом канале» передачи «Мужское/Женское», в которой жители местного общежития пожаловались на затянувшееся расселение — срок перенесли с середины 2024 года на конец 2026-го.

Ранее Дмитрия Плеханова не стали отстранять от должностных полномочий, несмотря на наличие в отношении него уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Чиновнику вменяют организацию передачи муниципалитету в дар элитного автомобиля (см. «Ъ» № 78 от 04.05).

Дарья Васенина

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