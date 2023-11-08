Саратовские власти прокомментировали сюжет про Энгельс на Первом канале

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования в Саратовской области дела о нарушении прав жителей многоквартирного дома (МКД) в Энгельсе, сообщил инфоцентр федерального ведомства.

В релизе сказано, что «в одной из телепередач на федеральном канале» обсуждали проблему жителей МКД в Энгельсе. «Сообщается, что дом построен в 1939 году, в нем отсутствует горячая вода, стены покрыты грибком, отопление работает в поддерживающем порядке, в доме живут около 200 человек, среди них — пожилые люди и дети. В 2021 году он признан аварийным», — пересказали в СКР сюжет программы «Мужское/Женское» на «Первом канале».

Генерал юстиции Бастрыкин поручил и. о. главы саратовского СКР Дмитрию Костину подготовить доклад о ходе расследования и «мерах, принимаемых по восстановлению жилищных прав граждан».

Ситуацию с домом на ул. Полиграфическая прокомментировал заместитель главы Энгельсского района Евгений Шпольский. Сообщение опубликовала пресс-служба муниципальной администрации.

Господин Шпольский уточнил, что дом вошел в федеральную программу и будет расселен до 31 декабря 2026 года. «Это четвертый этап указанной программы, сейчас идет реализация первого и второго этапов. Ситуация в доме, действительно, сложная — в противном случае он не получил бы статус аварийного, и не попал под переселение. Однако, в отличие от многих других аварийных домов, здесь есть управляющая компания — УК „Покровск“, которая будет проводить работы в рамках средств на содержание дома, до момента расселения», — резюмировал чиновник.

В ближайшее время замглавы пообещал обсудить с руководством управляющей компании «дорожную карту». Планируют учесть «реальные возможности и сложившуюся ситуацию». «Со своей стороны муниципалитет окажет необходимую помощь в предоставлении маневренного жилья тем, кто в нем нуждается. На сегодняшний день в администрацию поступило только два (соответствующих — „Ъ“) заявления», — рассказал Евгений Шпольский.

Также в скором времени пройдут встречи с жильцами МКД. Им объяснят, как получить «маневренную» квартиру и оформить необходимые документы.

По данным Kartoteka.ru, ООО «УК «Покровск» создана в мае 2018 года, уставный капитал — 10 тыс. руб., численность персонала — три человека. Чистая прибыль фирмы составила в 2022 году 3,7 млн руб. (+207% год к году), баланс — 54,4 млн руб. (+6%).

Генеральным директором организации является Олег Пулин. Его предшественники сменяли друг друга раз в год: Олег Яковлев (вступил в должность 29 июля 2020-го), Александр Цулимов (6 сентября 2019-го), снова Олег Пулин (4 июня 2019-го), Александр Корнаухов (май 2018-го). 100 % УК принадлежит Игорю Ямгурову. Коммерсанту также принадлежат рекламное агентство ООО «Алфавит» и «Фиделити групп» (ОКВЭД: розничная торговля, в т. ч. в интернете).

Дарья Васенина

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