Кадыров пригрозил уволить чиновников, чьи дети не знают чеченского языка
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что будет увольнять чиновников из своей команды, если их дети не знают чеченского языка. По его словам, такие меры связаны с планами властей республики по популяризации чеченского языка.
Фото: пресс-служба президента РФ
«Бывает, что дети представителей моей команды не часто знают чеченский язык. Таких чиновников я начну увольнять из команды. В первую очередь детей родному языку должны учить родители»,— сказал господин Кадыров (цитата по «Чечня Сегодня»).
Глава Чечни отметил, что в детских садах и школах республики детей учат русскому языку, а родители «зачастую поощряют это». «У поколения, которое не разговаривает и не думает на чеченском языке, нет будущего»,— сказал Рамзан Кадыров.
По указу Рамзана Кадырова 2023 год в республике объявлен Годом чеченского языка. Решение принято в целях «сохранения, развития и популяризации чеченского языка, культуры и традиций чеченского народа». Указ предполагает организацию соответствующих мероприятий.
Накануне в Грозном прошел финал конкурса на знание чеченского языка. В финале, состоящем из трех этапов, нужно было написать, «как участник пришел к чеченскому языку», определить предмет на фото при помощи чеченских слов, перевести текст. Победитель конкурса получил вознаграждение в размере 5 млн руб.