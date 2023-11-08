Путин присвоил гвардейский статус трем армейским бригадам за мужество и героизм

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований 16-й отдельной Хинганской, 35-й Таллинской ордена Красной Звезды и 297-й зенитно-ракетной бригадам Вооруженных сил. Согласно документам, эти бригады получили статус «гвардейских».

Как отмечается в указах главы государства, звания присвоены бригадам «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества в условиях вооруженных конфликтов».

Указы Владимира Путина о присвоении бригадам «гвардейских» наименований вступает в силу сегодня, 8 ноября.

35-я гвардейская зенитная ракетная бригада является соединением войск ПВО Сухопутных войск РФ, соединение было сформировано в Бурятии. 16-я отдельная Хинганская бригада входит в состав войск радиационной, химической и биологической защиты Сухопутных войск, они базируется в городе Лесозаводск (Приморский край). 297-я гвардейская зенитная ракетная бригада входит в состав войск ПВО и базируется в Пензенской области.

Александр Кислов