ВСУ обстреляли белгородские Валуйки; есть разрушения

Пять частных домов и два автомобиля повреждены в результате обстрела города Валуйки Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия обстрела

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова Последствия обстрела

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова

По словам главы региона, два частных дома получили сильные повреждения. Еще два дома и автомобили посечены осколками боеприпасов.

«Оперативные и аварийные службы находятся на месте, подомовой обход продолжается»,— сказал господин Гладков.

Во вторник, 7 ноября, ВСУ атаковали Белгородскую область 111 снарядами и шестью дронами. Все инциденты обошлись без пострадавших, разрушения зарегистрированы в двух населенных пунктах.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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