ВСУ обстреляли белгородские Валуйки; есть разрушения
Пять частных домов и два автомобиля повреждены в результате обстрела города Валуйки Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших нет.
Последствия обстрела
Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова
По словам главы региона, два частных дома получили сильные повреждения. Еще два дома и автомобили посечены осколками боеприпасов.
«Оперативные и аварийные службы находятся на месте, подомовой обход продолжается»,— сказал господин Гладков.
Во вторник, 7 ноября, ВСУ атаковали Белгородскую область 111 снарядами и шестью дронами. Все инциденты обошлись без пострадавших, разрушения зарегистрированы в двух населенных пунктах.
О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».