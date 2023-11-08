Ремонт плотины на Цне в Тамбове планируют закончить в 2025 году

Плотину на реке Цна в Тамбове планируют завершить ремонтировать в ноябре 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тамбовской области. Там напомнили, что из федерального бюджета на ремонт выделено более 300 млн руб.

Сейчас «ведется бетонирование примыкающего к плотине откоса», также «начался разбор временной перемычки», сообщили в облправительстве. Рабочие приступили к демонтажу бетонных блоков перемычки, чтобы «постепенно понизить уровень воды и подготовить сооружение к осенне-зимнему периоду».

«Разбор перемычки позволит обеспечить безопасность при проведении ремонтных работ на плотине. Кроме того, будет сохранен оптимальный уровень воды в реке. Работы выполняем поэтапно, чтобы не нарушить гидрологический режим и не нанести ущерб биоресурсам. Как только уровень воды понизится, продолжим дальнейший разбор»,— рассказал начальник тамбовского гидроузла Александр Агеев

Напомним, 18 апреле в Тамбове из-за снижения уровня воды в Цне вводился локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Он был снят в мае. За это время на реке была установлена «временная техническая перемычка», которая позволила поднять уровень воды на 1,8 м. Режим ЧС власти водили для ускорения работ. Победителем двух аукционов на капремонт моста-плотины и расчистку реки Цна за в сумме на 660,1 млн руб. стала местная компания «Стинэк».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ-Черноземье» «За Цной не постоим»

Егор Якимов

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