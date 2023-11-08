Следствие запросило арест замглавы МВД Дагестана по делу о взятке

Следствие потребовало арестовать замминистра МВД по республике Дагестан Руфата Исмаилова. Он обвиняется в получении двух взяток и превышении должностных полномочий, сообщили в Басманном районном суде города Москвы.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении полковника юстиции Исмаилова Р. И.»,— сообщили в суде ТАСС.

Накануне, 7 ноября, правоохранителями был задержан замглавы МВД Дагестана — начальник следственного управления Руфат Исмаилов. В его доме и на рабочем месте прошли обыски.

ФСБ подтвердила задержание замглавы республиканского МВД и сообщила, что он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. По делу также проходит второй фигурант — заместитель начальника следственного управления полковник юстиции Далгат Абдулгапуров.

Александра Горошилова