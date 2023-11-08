Песков: из-за приостановления ДОВСЕ ситуация де-факто не изменится

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что после приостановки договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) ситуация «де-факто никак не изменится». Предпосылок для диалога по вопросу стратегической стабильности между, по его словам, сейчас нет.

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«В настоящий момент предпосылок (диалога.— "Ъ") нет. Хотя диалог однозначно необходим. Он не может осуществляться в режиме от одной стороны чтения нотаций другой стороне. Такого режима мы практиковать не будем. Но полагаем, что этот диалог крайне необходим, и, безусловно, мы готовы его начинать»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Процедуру выхода из ДОВСЕ Россия завершила вчера, 7 ноября. В МИДе решение объяснили тем, что договоренности в сфере контроля над вооружениями со странами НАТО сейчас достигнуть невозможно. В ответ на выход России о приостановке выполнения обязательств в рамках договора заявили США и страны НАТО.

ДОВСЕ в 1990 году подписали шесть государств Варшавского договора, включая СССР, и 16 стран НАТО. Документ ограничивал количество боевых танков и бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов. Россия приостановила участие в договоре в 2007 году, после отказа НАТО ратифицировать обновленную версию документа. В мае 2023-го президент Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ.

Подробнее — в материале «Ъ» «ДОВСЕ тяжкие».

Петр Бузлаев