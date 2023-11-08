Александр Овечкин объяснил невезением свою низкую результативность в матчах НХЛ
Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал низкую результативность в матчах регулярного чемпионата. Он предположил, что сейчас такой период, когда просто не везет, но отметил, что готов подумать над тем, как можно изменить ситуацию.
Александр Овечкин
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«У меня есть шансы, но иногда нужно посмотреть на себя и подумать, что можно сделать иначе. Иногда думаешь: "Нет, подожди, шайба пойдет сюда", но затем шайба уже в другом месте, и ты думаешь, что лучше бы сделал еще один шаг. Думаю, что это просто такой период, когда просто не везет, все идет не по-твоему или еще как-то»,— рассказал Александр Овечкин (цитата по сайту НХЛ).
За первые десять матчей сезона Александр Овечкин реализовал лишь два из своих 43 бросков (4,7%). Впервые в своей карьере хоккеист провел без бросков две встречи подряд.
Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу в четырех из пяти последних матчей. По итогам десяти игр команда занимает 5-е место в таблице Столичного дивизиона. На ее счету 11 очков.