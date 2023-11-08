Александр Овечкин объяснил невезением свою низкую результативность в матчах НХЛ

Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал низкую результативность в матчах регулярного чемпионата. Он предположил, что сейчас такой период, когда просто не везет, но отметил, что готов подумать над тем, как можно изменить ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Овечкин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«У меня есть шансы, но иногда нужно посмотреть на себя и подумать, что можно сделать иначе. Иногда думаешь: "Нет, подожди, шайба пойдет сюда", но затем шайба уже в другом месте, и ты думаешь, что лучше бы сделал еще один шаг. Думаю, что это просто такой период, когда просто не везет, все идет не по-твоему или еще как-то»,— рассказал Александр Овечкин (цитата по сайту НХЛ).

За первые десять матчей сезона Александр Овечкин реализовал лишь два из своих 43 бросков (4,7%). Впервые в своей карьере хоккеист провел без бросков две встречи подряд.

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу в четырех из пяти последних матчей. По итогам десяти игр команда занимает 5-е место в таблице Столичного дивизиона. На ее счету 11 очков.