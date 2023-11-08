Лавров: из-за санкций против России Евросоюз потерял €250 млрд

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что власти США, заставляя Евросоюз отказаться от «всего российского», продолжают покупать у России уран и критические материалы. По словам министра, из-за санкций Евросоюз потерял минимум €250 млрд.

«Вашингтон, по сути дела, разоряет своих европейских вассалов и дает заработать своему военно-промышленному комплексу. Он навязал и продолжает навязывать ЕС дорогой американский сжиженный природный газ, вынуждает своими эгоистичными законами европейские компании переводить предприятия за океан — туда, где базовые издержки меньше»,— заявил министр на посольском круглом столе по урегулированию военного конфликта с Украиной.

Глава российского МИДа также сообщил, что, «по самым скромным подсчетам», из-за санкций европейский бизнес потерял до €250 млрд. «Это большая цифра»,— отметил министр.

При этом замминистра иностранных дел Александр Грушко говорил, что общие потери Евросоюза от санкций против России и сворачивания экономического сотрудничества, по «самым скромным подсчетам», составляют около $1,5 трлн.

«Заставляя ЕС отказаться от всего российского, Вашингтон продолжает при этом покупать у России уран и другие критические материалы»,— полагает Сергей Лавров.

В 2021 году Евросоюз и США купили у России примерно 30 тыс. тонн урана, или 78 млн фунтов U3O8 (закись-окись урана). В 2022 году Россия экспортировала в эти страны почти 5 тыс. тонн урана, или 70% своей совокупной добычи, в том числе в Казахстане. За первое полугодие США купили у России 416 т урана — в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года и максимум с 2005 года.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».