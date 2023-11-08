Курская АЭС перевыполнила план по выработке электроэнергии в октябре на 28%

В октябре Курская АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») выработала 1,9 млрд кВтч электроэнергии, перевыполнив балансовое задание Федеральной антимонопольной службы на 422,7 млн кВтч или 28,3%. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Такое количество дополнительной электроэнергии обеспечивает более чем двухмесячное электроснабжение домашних хозяйств и сферы услуг Курской области»,— пояснили на АЭС

Всего в январе-октябре энергоблоки атомной станции выдали в сеть 16,2 млрд кВтч электрической энергии. «Выработка Курской АЭС электроэнергии за десять месяцев текущего года позволила не допустить выбросов парниковых газов в атмосферный воздух в размере свыше 8,1 млн тонн эквивалента углекислого газа (если бы аналогичный объем электроэнергии вырабатывался угольной генерацией)»,— рассказали представители предприятия.

По словам сотрудников АЭС, в основе достигнутых результатов лежит сокращение планово-предупредительного ремонта энергоблока №4 по сравнению с целевым уровнем.

Также в октябре на стройплощадке энергоблоков №1 и №2 Курской АЭС-2 были завершены работы по бетонированию купола внутренней защитной оболочки второго энергоблока. Кроме того, закончены высоковольтные испытания комплектного распредустройства КРУЭ-330кВ. На энергоблоке №1 началась «одна из важнейших предпусковых технологических операций» — пролив систем безопасности на открытый реактор.

Энергоблоки № 1 и № 2 КуАЭС-2 поколения «3+» являются пилотными. Их сооружают по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный). Мощность каждого энергоблока выросла на 25%, до 1255 МВт по сравнению с энергоблоками действующей Курской АЭС. В 2024 году запланирован физпуск первого энергоблока станции замещения, в 2025-м — его энергетический пуск.

О том, как Минэнерго оптимизирует стоимость мощности новых АЭС, читайте в материале «Ъ».

Алина Морозова

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