Четвертый энергоблок Курской АЭС досрочно перезапустили после ремонта

На Курской АЭС завершен планово-предупредительный ремонт четвертого энергоблока, построенного в 1986 году с реактором РБМК-1000 по аналогичному проекту с Чернобыльской АЭС. Во время ремонта, как сообщили в пресс-службе станции, на энергоблоке были проведены работы по капитальному ремонту турбины №8, заменены инверторные преобразователи инверторных преобразователей. Также была выполнена замена 23-х каналов системы управления и защиты и измерения, проведены измерения 240 технологических каналов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пресс-службе станции подчеркнули, что ремонт был выполнен «в полном объеме» на 14 дней раньше «целевого уровня», поэтому энергоблок №4 смог дополнительно выработать более 200млн кВт/ч электроэнергии. «Этот объем может обеспечить потребности в электроэнергии домашних хозяйств и сферы услуг Курской области в течение пяти недель»,— пояснили на АЭС.

На сегодняшний день на Курской АЭС к энергосистеме подключены второй, третий и четвертый энергоблоки. Энергоблок №1 находится «в режиме эксплуатации без генерации». Представители станции заверили, что «радиационный фон на АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений».

В Курской области, напомним, продолжается строительство Курской АЭС-2 — «станции замещения» действующего объекта. Строящиеся на сегодняшний день ее энергоблоки №1 и №2 рассчитаны на 60 летний срок службы с возможностью его продления до 100 лет.

Как сообщил на сегодняшнем совещании в облправительстве первый заместитель директора АЭС по сооружению новых блоков Андрей Ошарин, в сентябре на энергоблоке №1 был смонтирован дефлектор — первый элемент системы пассивного отвода тепла. Теперь здание реактора имеет высоту 75,7 метров

Энергоблоки № 1 и № 2 КуАЭС-2 поколения «3+» являются пилотными. Их сооружают по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный). Мощность каждого энергоблока выросла на 25%, до 1255 МВт по сравнению с энергоблоками действующей Курской АЭС. В 2024 году запланирован физпуск первого энергоблока станции замещения, в 2025-м — его энергетический пуск.

Сергей Калашников

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