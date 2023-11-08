Совет федерации одобрил законы об уточнении проведения выборов президента

Совет федерации на 554-м заседании одобрил изменения в законодательство, уточняющие положения Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации». Сенаторы одобрили оба законопроекта.

Закон совершенствует нормы, регулирующие выборы президента России, с учетом ранее внесенных изменений в избирательное законодательство в ФЗ «О выборах президента РФ». Одна из поправок разрешает проведение фото- и видеосъемки на избирательных участках исключительно наблюдателям и аккредитованным представителям СМИ, работающим в редакциях на основании трудового договора. На заседания избирательных комиссий при установлении итогов и определении результатов голосования также допускаются представители СМИ, отвечающие установленным ранее требованиям.

Также вводится обязанность для зарегистрированного кандидата в случае появления у него судимости представить в комиссию письменное уведомление об этом.

Второй закон был внесен парламентом Кабардино-Балкарии. Он регулирует проведение избирательный мероприятий в условиях военного положения, в воинских частях и за пределами России. Согласно законопроекту, ЦИК наделяется правом вносить изменения в порядок проведения выборов во время действия военного положения.

Законопроект также ограничивает проведение фото- и видеофиксации на территории избирательных участков, расположенных в воинских частях. Согласно новым поправкам, проводить съемку смогут также аккредитованные представители СМИ, работающие по трудовому договору и получившие разрешение от командира воинской части.

На избирательных участках за пределами страны время голосования может быть изменено по решению руководителя диппредставительства или консульского учреждения России в случае угрозы жизни и здоровью граждан.

Подробнее — в материале «Президентские синхронизируют с депутатскими».

Александра Горошилова