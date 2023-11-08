Центр Воронежа перекроют из-за футбольного матча «Факел» — ЦСКА
Из-за футбольного матча местного «Факела» с московским ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ в центре Воронежа ограничат движение и парковку 10-11 ноября. Об этом сообщило управление дорожного хозяйства Воронежа.
Стоянка автомобилей будет ограничена с 18:00 10 ноября до 18:00 11 ноября на участках следующих улиц:
- Фридриха Энгельса (от улицы Комиссаржевской до Чайковского);
- Студенческой (от улицы Феоктистова до Комиссаржевской);
- Комиссаржевской (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой);
- Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой).
С 7:00 до 18:00 11 ноября для движения транспорта будут перекрыты участки следующих улиц:
- Комиссаржевской (от улицы Кольцовской до проспекта Революции);
- Чайковского (от проспекта Революции до улицы Кольцовской);
- Студенческой (от улицы Феоктистова до улицы Комиссаржевской);
- Фридриха Энгельса (от улицы Феоктистова до улицы Средне-Московской).
По итогам 14 туров РПЛ «Факел» находится на десятой строчке турнирной таблицы с 18 очками. В последнем он обошел грозненский «Ахмат» на гостевом поле.
О последнем матче «Факел» — ЦСКА читайте в материале «Ъ-Черноземье».