Центр Воронежа перекроют из-за футбольного матча «Факел» — ЦСКА

Из-за футбольного матча местного «Факела» с московским ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ в центре Воронежа ограничат движение и парковку 10-11 ноября. Об этом сообщило управление дорожного хозяйства Воронежа.

Стоянка автомобилей будет ограничена с 18:00 10 ноября до 18:00 11 ноября на участках следующих улиц:

Фридриха Энгельса (от улицы Комиссаржевской до Чайковского);

Студенческой (от улицы Феоктистова до Комиссаржевской);

Комиссаржевской (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой);

Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой).

С 7:00 до 18:00 11 ноября для движения транспорта будут перекрыты участки следующих улиц:

Комиссаржевской (от улицы Кольцовской до проспекта Революции);

Чайковского (от проспекта Революции до улицы Кольцовской);

Студенческой (от улицы Феоктистова до улицы Комиссаржевской);

Фридриха Энгельса (от улицы Феоктистова до улицы Средне-Московской).

По итогам 14 туров РПЛ «Факел» находится на десятой строчке турнирной таблицы с 18 очками. В последнем он обошел грозненский «Ахмат» на гостевом поле.

О последнем матче «Факел» — ЦСКА читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте