Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Воронежский «Факел» одержал волевую победу над «Ахматом» в Грозном

В стартовом матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) грозненский «Ахмат» уступил на своем поле воронежскому «Факелу» - 1:2. При этом гостям пришлось отыгрываться по ходу встречи.

Фото: Никита Пауков

Фото: Никита Пауков

Воронежцы первыми создали стопроцентный момент в самом начале матча, но у форварда Хызыра Аппаева не получился удар из пределов штрафной соперника. В дальнейшем хозяева отодвинули игру на половину поля соперника и в конце первого тайма открыли счет. На третьей добавленной минуте точный удар «в девятку» удался полузащитнику «Ахмата» Дарко Тодоровичу.

Впрочем, «Факел» отыгрался на 59-й минуте не менее эффектно. Нападающий Евгений Марков зашел в штрафную хозяев с левого фланга, немного сместился вправо и красиво пробил с острого угла в дальний от вратаря угол (это уже шестой гол форварда в чемпионате). «Ахмат» кинулся в атаки, чтобы вернуть себе преимущество, но, как часто бывает в таких ситуациях, сам допустил фатальную ошибку в обороне. После навеса в штрафную грозненцев полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов неотразимо пробил в падении головой. На табло в этот момент шла уже третья из семи минут, компенсированных ко второму тайму.

В турнирной таблице «Факел» с 18 очками промежуточно поднялся уже на девятое место. В следующем туре РПЛ, 11 ноября, подопечные Сергея Ташуева примут на своем поле столичный ЦСКА.

Владимир Зоркий

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...