Воронежский «Факел» одержал волевую победу над «Ахматом» в Грозном

В стартовом матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) грозненский «Ахмат» уступил на своем поле воронежскому «Факелу» - 1:2. При этом гостям пришлось отыгрываться по ходу встречи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Пауков Фото: Никита Пауков

Воронежцы первыми создали стопроцентный момент в самом начале матча, но у форварда Хызыра Аппаева не получился удар из пределов штрафной соперника. В дальнейшем хозяева отодвинули игру на половину поля соперника и в конце первого тайма открыли счет. На третьей добавленной минуте точный удар «в девятку» удался полузащитнику «Ахмата» Дарко Тодоровичу.

Впрочем, «Факел» отыгрался на 59-й минуте не менее эффектно. Нападающий Евгений Марков зашел в штрафную хозяев с левого фланга, немного сместился вправо и красиво пробил с острого угла в дальний от вратаря угол (это уже шестой гол форварда в чемпионате). «Ахмат» кинулся в атаки, чтобы вернуть себе преимущество, но, как часто бывает в таких ситуациях, сам допустил фатальную ошибку в обороне. После навеса в штрафную грозненцев полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов неотразимо пробил в падении головой. На табло в этот момент шла уже третья из семи минут, компенсированных ко второму тайму.

В турнирной таблице «Факел» с 18 очками промежуточно поднялся уже на девятое место. В следующем туре РПЛ, 11 ноября, подопечные Сергея Ташуева примут на своем поле столичный ЦСКА.

Владимир Зоркий