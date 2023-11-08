МИД России заявил о расширении влияния США в Казахстане

Директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник полагает, что США расширяют свое влияние в Казахстане. Представитель МИД утверждает, что прежде всего это влияние расширяется за счет программы подготовки миротворцев и военного персонала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МИД РФ Фото: МИД РФ

24 октября открылся новый конференц-зал Центра миротворческих операций Минобороны Казахстана. На церемонии открытия присутствовал американский посол Дэниэл Розенблюм. Проект осуществляется при поддержке США, чтобы расширить возможности Казахстана в подготовке международных миротворческих отрядов. Ряд СМИ назвали мероприятие «открытием центра НАТО» для подготовки миротворцев.

По словам Александра Стерника, называть это центром НАТО «некорректно». «Вместе с тем, очевидно, что американская сторона подобными акциями пытается "разрекламировать" себя в интересах расширения своего влияния в Казахстане на программы подготовки миротворцев, а, следовательно, и военного персонала в целом»,— прокомментировал Александр Стерник (цитата по «РИА Новости»).

Однако он отметил, что речи о присутствии американских военных специалистов в Казахстане нет, поскольку все члены ОДКБ придерживаются обязательства не допускать размещения военных контингентов третьих стран без согласования с союзниками.

В сентябре этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил, что считает санкционное противостояние с Россией контрпродуктивным и отмечал, что Казахстан не является «анти-Россией».

О соблюдении Казахстаном санкций против России — в материале «Надавили на больной чип».