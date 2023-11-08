В Москве задержан мужчина, угрожавший супруге военкора Александра Коца

Правоохранительные органы задержали в Москве мужчину, который угрожал супруге военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве. Следствие утверждает, что таким образом задержанный хотел воспрепятствовать профессиональной деятельности журналиста. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как сообщил сам Александр Коц, недавно к нему на домашний адрес приходил неизвестный и просил встречи. Однако жена журналиста дверь не открыла и вызвала полицию. По словам Александра Коца, информацию о месте его проживания злоумышленник получил из открытого доступа, поскольку его домашний адрес с 2014 года опубликован на украинском интернет-портале «Миротворец».

Также военкор отметил, что ранее и ему, и всей его семье неоднократно поступали угрозы. «Писали в соцсетях жене, дочери, названивали по телефону. Чаще всего с украинских номеров. Личные данные систематически публикуются в различных украинских Telegram-каналах. Ранее на мой домашний адрес неизвестным оформлялась доставка суши. Доставка была изъята полицией»,— написал Александр Коц в Telegram.

В ГСУ СКР уточнили, что инцидент произошел вчера, 7 ноября. Задержанным оказался мужчина 1995 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного управления СКР и допрошен.