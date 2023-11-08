Соглашение Казахстана и «Газпрома» затрагивает транзит газа в Узбекистан

Соглашение о стратегическом сотрудничестве Казахстана и «Газпрома» (MOEX: GAZP) касается в том числе транзита российского газа в Узбекистан, заявил глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев. Он уточнил, что наращивание поставок в Узбекистан будет зависеть от потребностей узбекской стороны.

«Данное соглашение затрагивает вопросы транзита российского газа в Узбекистан. Как вы знаете, мы запустили нашу газотранспортную систему, обеспечили возможность транзита. Данным соглашением мы устанавливаем обязательства сторон при осуществлении транзита российского газа»,— рассказал господин Саткалиев (цитата по ТАСС).

1 ноября «Газпром» и Казахстан подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, затрагивающее поставки, транспортировку и переработку газа. Алмасадам Саткалиев говорил, что Казахстан рассматривает возможность поставок не менее 800 млн куб. м газа до конца года при транзите из РФ в Узбекистан. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о готовности увеличить поставки в Казахстан, Узбекистан и Киргизию.

Подробности — в материале «Ъ» «"Газпром" разворачивается на юг».

Лаура Кеффер