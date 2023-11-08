В Екатеринбурге суд рассмотрит дело матери, обвиняемой в убийстве троих детей

Материалы уголовного дела жительницы Екатеринбурга Анастасии Петровой, обвиняемой в убийстве троих детей, направлены в суд. Руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Александр Сапегин рассказал, что в отношении женщины планируется принять принудительные меры медицинского характера.

Напомним, екатеринбурженку обвиняют в убийстве сыновей 10 и 15 лет и шестимесячной дочки. Их тела детей с признаками удушения были найдены в квартире дома на улице Бажова, 68 (ЖК «Бажовский») в конце декабря прошлого года.

Местные СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что женщина задушила детей поясом от халата из-за убеждения, что в них «вселились бесы». В записке екатеринбурженки, которую публиковали издания, она объясняла свой поступок тем, что тяжело больна и ей некому оставить детей на попечение.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отмечал, что в дни, когда было совершено преступление, на месте работала группа оперативников уголовного розыска полиции, которые опрашивали соседей и собственник квартиры, в которой произошло ЧП. Также сотрудники МВД проводили подворно-поквартирный обход.

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