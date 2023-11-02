Следователи завершили расследование дела об убийстве матерью трех детей в Екатеринбурге

Следователи завершили расследование уголовное дела об убийстве троих детей жительницей Екатеринбурга Анастасией Петровой. Об этом сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области Александр Сапегин.

Материалы дела будут направлены в прокуратуру для последующей их передачи в суд. Полковник Сапегин отметил, что, поскольку экспертизы доказали, что женщина не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, обвинение будет просить суд отправить Анастасию Петрову на принудительное решение.

Напомним, женщину обвиняют в убийстве сыновей 10 и 15 лет и шестимесячной дочки. Их тела детей с признаками удушения были найдены в квартире дома на улице Бажова, 68 (ЖК «Бажовский») в конце декабря прошлого года. Местные СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что женщина задушила детей поясом от халата из-за убеждения, что в них «вселились бесы». В записке екатеринбурженки, которую публиковали издания, она объясняла свой поступок тем, что тяжело больна и ей некому оставить детей на попечение.

«На месте происшествия в те декабрьские дни 2022 года работала группа оперативников уголовного розыска полиции, которые опрашивали соседей и собственник квартиры, в которой произошло это ЧП. Также сотрудники МВД проводили подворно-поквартирный обход. Личности погибших детей и их матери, находившейся в декретном отпуске, также были установлены представителями МВД»,— рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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