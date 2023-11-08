Российский теннисист Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Меце

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл француза Констана Лестьенна со счетом 6:4, 6:4 в матче второго круга турнира во французском Меце Moselle Open и пробился в четвертьфинал. Матч продлился один час 29 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карен Хачанов

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Карен Хачанов

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

В четвертьфинале Хачанов встретится с победителем матча между россиянином Александром Шевченко и венгром Мате Валкушем.

Moselle Open проводится на хардовых кортах. Турнир относится к категории ATP 250, его призовой фонд — около €600 тыс.

Эрдни Кагалтынов