Российский теннисист Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Меце
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл француза Констана Лестьенна со счетом 6:4, 6:4 в матче второго круга турнира во французском Меце Moselle Open и пробился в четвертьфинал. Матч продлился один час 29 минут.
Карен Хачанов
Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ
В четвертьфинале Хачанов встретится с победителем матча между россиянином Александром Шевченко и венгром Мате Валкушем.
Moselle Open проводится на хардовых кортах. Турнир относится к категории ATP 250, его призовой фонд — около €600 тыс.