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Коммерсантъ FM
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Российский теннисист Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Меце

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл француза Констана Лестьенна со счетом 6:4, 6:4 в матче второго круга турнира во французском Меце Moselle Open и пробился в четвертьфинал. Матч продлился один час 29 минут.

Карен Хачанов

Карен Хачанов

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Карен Хачанов

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

В четвертьфинале Хачанов встретится с победителем матча между россиянином Александром Шевченко и венгром Мате Валкушем.

Moselle Open проводится на хардовых кортах. Турнир относится к категории ATP 250, его призовой фонд — около €600 тыс.

Эрдни Кагалтынов

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