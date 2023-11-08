Глава МККК заявила о попытках убедить «Хамас» разрешить посетить заложников

Международный комитет Красного Креста продолжает попытки убедить палестинское движение «Хамас» позволить сотрудникам МККК посетить заложников, сказала президент гуманитарной организации Мирьяна Сполярич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич

Фото: Пресс-служба МИД России Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич

Фото: Пресс-служба МИД России

«Заложники должны быть немедленно освобождены. Они не имеют никакой роли в этом конфликте, и мы повторяем наше предложение содействовать в качестве нейтрального игрока любой будущей операции по их освобождению»,— добавила госпожа Сполярич (цитата по ТАСС).

Глава МККК заявила, что среди наиболее шокирующих последствий войны Израиля с «Хамасом»,— «агония, которую пришлось пережить детям». По ее словам, детей вырвали из семей и удерживают в заложниках. Она сообщила, что в секторе Газа хирурги МККК лечат малышей, чья кожа обуглилась от ожогов.

Израиль сообщал, что после нападения «Хамаса» 7 октября, в заложниках оказались 240 человек. Издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что президент США Джо Байден призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху взять трехдневную паузу в боевых действиях в секторе Газа, чтобы добиться прогресса в освобождении 10-15 заложников, удерживаемых в анклаве. По информации издания, премьер Израиля идею не поддержал.

Подробнее о текущей ситуации в Газе — в материале «Взрыв Газы».

Эрдни Кагалтынов