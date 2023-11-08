Axios: Байден призвал Нетаньяху приостановить бои для освобождения заложников

Президент США Джо Байден призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху взять трехдневную паузу в боевых действиях в секторе Газа, чтобы добиться прогресса в освобождении заложников, удерживаемых палестинским движением «Хамас» на территории анклава, сообщает Axios со ссылкой на двух чиновников США и Израиля.

Американский чиновник заявил изданию, что США, Израиль и Катар обсуждают возможность освобождения «Хамасом» 10-15 заложников. Трехдневную паузу в боевых действиях планируется использовать для проверки личностей всех заложников и предоставления списка имен тех, кого «Хамас» удерживает, добавил собеседник Axios.

Два чиновника США и Израиля заявили изданию, что Биньямин Нетаньяху сказал в ответ на предложение Джо Байдена, что он не доверяет намерениям «Хамаса» освободить заложников. Премьер добавил, что он опасается ослабления международной поддержки Израиля, если страна на три дня прекратит боевые действия, передает Axios слова чиновников.

Израильский чиновник сказал изданию, что мнение Биньямина Нетаньяху основывается на случае 2014 года, когда бойцы «Хамаса» напали на группу израильских солдат, убив несколько и похитив одного из них, во время гуманитарной паузы в ходе проведения военной операции Израиля в Газе.

По словам израильского чиновника, трехдневную паузу в боевых действиях премьер Израиля рассматривает как прекращение огня. Биньямин Нетаньяху не считает, что для освобождения такого маленького числа заложников, нужна такая длинная пауза, передает слова чиновника Axios.

Израиль сообщал, что после нападения «Хамаса» 7 октября, в заложниках оказались 240 человек. Израильская сторона неоднократно подчеркивала, что отказывается от временного прекращения огня. Биньямин Нетаньяху допускает часовые паузы в боевых действиях, чтобы дать возможность доставить в анклав гуманитарные грузы и освободиться отдельным заложникам. На прекращение огня Израиль согласится только в случае освобождения всех заложников.

Подробнее о текущей ситуации в Газе — в материале «Взрыв Газы».

Эрдни Кагалтынов