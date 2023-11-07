Украинский «Шахтер» обыграл «Барселону» в матче Лиги чемпионов

Донецкий «Шахтер» (выступает в Украинской премьер-лиге) обыграл «Барселону» со счетом 1:0 в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч прошел в немецком Гамбурге.

Единственный гол в матче на 40-й минуте забил нападающий Данила Сикан.

По итогам матча «Барселона» сохранила за собой первое место в группе H с 9-ю очками. Победа над «Шахтером» принесла бы испанскому клубу возможность досрочно выйти в плей-офф. «Шахтер» с 6-ю очками занимает третье место. На втором месте в группе — португальский «Порту» (6), на четвертом — бельгийский «Антверпен» (0). Они сыграют сегодня, 7 ноября, матч начнется в 23:00 мск.

В пятом туре, 28 ноября, «Барселона» дома примет «Порту», а «Шахтер» в тот же день сыграет с «Антверпеном».

Эрдни Кагалтынов