«Барселоне» предъявили гамбургский счет

Одним из главных сюрпризов группового этапа футбольной Лиги чемпионов стала победа украинского «Шахтера» над «Барселоной в матче четвертого тура группы Н. Благодаря единственному голу, забитому на своем поле в Гамбурге в конце первого тайма, «Шахтер» продолжает борьбу за место в play-off, куда из группы G за два тура до финиша уже попали «Манчестер Сити» и «Лейпциг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cathrin Mueller, Reuters Фото: Cathrin Mueller, Reuters

Иметь дело с одним из двух ведущих испанских клубов на групповом этапе Лиги чемпионов «Шахтеру» пришлось четвертый сезон подряд. Правда, три предыдущих раза это был мадридский «Реал», который в шести матчах против украинского клуба одержал три победы при двух поражениях и одной ничьей. Практика показывает, что очки, набранные в матчах с грандами, «Шахтеру» ничего не гарантируют. Даже дважды обыграв «Реал» в 2020 году, он не смог подняться в группе выше третьего места и выйти в play-off главного еврокубка. Однако для такого европейского середняка крайне важен любой подобный успех. Он не только позволяет улучшить свое турнирное положение, но и навсегда остается в истории клуба.

Теперь же «Шахтер», лидирующий в чемпионате Украины по потерянным очкам, справился с «Барселоной», занимающей третье место в испанской La Liga. В целом фаворит, конечно, владел инициативой. Он контролировал мяч примерно две трети игрового времени, провел 81 атаку против 23 и нанес по воротам 12 ударов против 9, однако ни знаменитый нападающий Роберт Левандовский, ни его партнеры так ничего и не добились. А исход встречи решил один эпизод, в центре которого оказался 22-летний форвард «Шахтера» Даниил Сикан. Именно он за пять минут до окончания первого тайма после подачи с правого фланга грузинского полузащитника Георгия Гочолеишвили ударом головой забил свой третий гол в нынешней Лиге чемпионов. Главный тренер «Барселоны» Хави охарактеризовал игру своих подопечных словом «позор», а украинский клуб, который возглавляет Марино Пушич, разумеется, остался очень доволен результатом. В другом матче «Порту» выиграл у бельгийского «Антверпена» — 2:0, поэтому после четырех туров в этой группе установилось двоевластие: «Барселона» и «Порту» имеют по 9 очков, «Шахтер» — 6 и тоже еще ничего не потерял, а вот «Антверпен» без очков остается на последнем месте.

Интересно развиваются события в группе F, которая с самого начала считалась самой ровной и непредсказуемой. Там сначала дортмундская «Боруссия» повторно, уже на своем поле победила «Ньюкасл» — 2:0, а затем «Милан» после крупного поражения в предыдущем туре от ПСЖ взял реванш на домашнем стадионе San Siro — 2:1. Первыми счет открыли гости усилиями словацкого защитника Милана Шкриньяра. Оказавшись в одиночестве перед воротами хозяев на 9-й минуте, он поразил их ударом головой. Но уже через три минуты Рафаэл Леан еще более красивым ударом через себя сравнял счет, а в начале второго тайма 37-летний ветеран «Милана» француз Оливье Жиру переиграл Шкриньяра на втором этаже и вывел свою команду вперед. За два тура до финиша «Боруссия» набрала 7 очков, ПСЖ — 6, «Милан» — 5, «Ньюкасл» — 4, то есть, в этой четверке все еще может измениться кардинальным образом.

Тем временем в группе Е мадридский «Атлетико» разгромил дома шотландский «Селтик» — 6:0, а римский «Лацио» разобрался с бывшим лидером голландским «Фейеноордом» — 1:0. Тут хорошие шансы на выход в 1/8 финала имеют три клуба — «Атлетико», набравший 8 очков, «Лацио» — 7 и «Фейеноорд» — 6, а явным аутсайдером остается «Селтик» — 1.

В группе G тоже обошлось без неожиданностей. Действующий победитель Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома ожидаемо переиграл базельский «Янг Бойз» — 3:0, а немецкий «Лейпциг» в гостях сломил сопротивление белградской «Црвена Звезды» — 2:1. Лидирует по-прежнему «Манчестер Сити», имеющий 12 очков и обеспечивший себе выход из группы, за ним с 9 очками идет «Лейпциг», также решивший эту задачу, а чемпионы Швейцарии и Сербии, имеющие по 1 очку, разыграют между собой третье место и путевку в Лигу Европы.

Евгений Федяков