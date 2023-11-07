В Екатеринбурге отреставрируют принадлежащий Дацюку дом Иконникова

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области разрешило отреставрировать дом мещанина Иконникова (дом №18а на проспекте Ленина), который принадлежит Павлу Дацюку. Проект реконструкции разработало ООО «Стройка» по заказу хоккеиста, следует из опубликованной на сайте ведомства экспертизы.

Сейчас дом Иконникова, как следует из документа, находится в неудовлетворительном состоянии: внутри нет перекрытий и межкомнатных перегородок, отсутствует пол, сильно изношен фундамент, фасад первого этажа разрисован граффити. Здание не эксплуатировалось с 2006 года, с того же времени оно было отключено от отопления.

Проект реконструкции дома Иконникова разработало ООО «Стройка» по заказу ИП «Дацюк П. В.». В ходе будущей реставрации планируется усилить фундамент, восстановить стены, утраченную кирпичную кладку, поменять крышу, установленную в 2010-е годы, и сделать ее более похожей на оригинальную. Также здание подключат к водопроводу, канализации и отоплению.

Напомним, Павел Дацюк является соучредителем компании «Радиус Девелопмент» (согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», ему принадлежит 50% компании). Весной 2021 года «Радиус Девелопмент», получив разрешение администрации Екатеринбурга, начал строительство административно-гостиничного комплекса на берегу Исети.

В ночь на 6 ноября был снесен флигель усадьбы Поповичевых, построенной в XIX веке (Малышева, 38Б). Снос старинного здания ранее обсуждался на градсовете, когда речь шла о проекте строительства 30-этажной гостиницы.

В октябре этого года Свердловский Росприроднадзор выявил нарушения при работе компании, заключавшиеся в самовольном захвате акватории, изменении береговой линии и русла Исети.

Виталий Красиков

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