С начала года в воронежских многоэтажках заменили 289 лифтов на 600 млн рублей

Полностью выполнены и приняты работы по замене 289 лифтов в 69 многоквартирных домах (МКД) Воронежской области. Общая стоимость этих работ составила 600,2 млн руб. Об этом сообщил региональный фонд капремонта. Также завершена замена 340 лифтов в 99 МКД, однако акты приемки по этим работам еще не подписаны.

«От старых лифтов новые подъемники отличаются современными и комфортными кабинами, малошумностью и более высокой энергоэффективностью»,— рассказали в ведомстве.

Всего в 2023 году планируется заменить 920 лифтов в 257 домах за 2,9 млрд руб.

Ранее замруководителя регионального фонда капитального ремонта Денис Горобурдо заявлял, что с 2023 по 2025 годы в МКД области запланирована замена 1 271 лифта. Также были найдены подрядчики для проведения таких работ в 22 домах региона не позднее 30 апреля 2024 года. Стоимость работ составила 147 млн руб.

Алина Морозова

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