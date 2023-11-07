В офисе Зеленского опровергли внесение представления об увольнении Залужного

Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко назвал не соответствующими действительности сообщение депутата Верховной рады Владимира Арьева о внесении на рассмотрение ставки верховного главнокомандующего представления об увольнении Валерия Залужного с поста главкома вооруженных сил Украины (ВСУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лещенко

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Сергей Лещенко

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Сегодня, 7 ноября, депутат Владимир Арьев, представляющий в Раде партию «Европейская солидарность» (ранее — «Блок Петра Порошенко»), на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) сообщил, что украинский министр обороны Рустем Умеров внес представление об отстранении Валерия Залужного от занимаемой должности. По словам господина Арьева, эту информацию он получил из нескольких источников, но не исключает, что речь идет не о реальном увольнении главкома ВСУ, а лишь о «шантаже и давлении на него».

Советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко после этого назвал сообщение господина Арьева «информационным вбросом». «Никто ничего не вносил, кроме бациллы лжи в уста соратника Порошенко. Но депутат-порохобот не просто лжет, а сознательно манипулирует, говорит, что представление внесено на ставку, которая вообще не уполномочена это рассматривать»,— написал господин Лещенко в своем Telegram-канале. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на заявление господина Арьева словами «слишком много нахрюков».

Сам депутат Владимир Арьев после комментария Сергея Лещенко удалил свое сообщение о внесении представления об отставке Валерия Залужного. Парламентарий отметил, что «из разных источников» он выяснил, что его первоначальные данные были ложными.

Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов раскритиковал статью господина Залужного в британском издании The Economist, в которой военачальник заявил о «зашедшем в тупик» российско-украинском военном конфликте. По мнению господина Залужного, «красивого прорыва» ВСУ в ближайшее время ждать не стоит из-за стабилизации линии фронта. Господин Данилов отметил, что «всем, кто не верит в победу украинской армии, не место в военно-политическом руководстве страны». Также с мнением главкома ВСУ не согласились украинский президент Владимир Зеленский и замглавы его офиса Игорь Жовква.

Подробнее о последствиях публикации статьи главкома ВСУ — в материале «Ъ» «Украинский конфликт пошел не как по писаному».

Александр Кислов