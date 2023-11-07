В Камчатском крае предложили отдавать приютам для собак изъятую красную рыбу

На заседании президиума Заксобрания Камчатского края был рассмотрен законопроект, который в порядке эксперимента на территории региона разрешает передачу конфискованной рыбопродукции в приюты для животных и питомники ездовых собак. На сайте Заксобрания региона уточняется, что речь идет о рыбе лососевых пород, изъятой или конфискованной на территории Камчатки, когда состояние рыбы не позволяет возвратить ее в среду обитания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Поправки также касаются продукции, изготовленной из рыбы лососевых пород, кроме икры, соленой и копченой рыбы. Документ предполагает, что с 1 января 2024 года конфискованная продукция будет передаваться в указанные учреждения безвозмездно. «Цель закона — это прежде всего рациональное использование изъятых или конфискованных водных биологических ресурсов. Сегодня такая рыбопродукция попросту уничтожается, тогда как она может приносить пользу. Особенно важно это для приютов, где содержатся бездомные животные»,— сказала председатель комитета по природопользованию краевого парламента Оксана Герасимова.

Она также отметила, что принятие такой инициативы решит проблемы с оборудованием мест для хранения изъятой рыбопродукции и снизит государственные расходы на обеспечение сохранности продукции.

Согласно сообщению на сайте Заксобрания края, поправки планируется ввести в федеральный закон «О рыболовстве». Автором инициативы стал глава региона Владимир Солодов. Документ был разработан совместно с правительством Камчатского края и профильным комитетом Заксобрания. Теперь законопроект должен пройти согласование во всех 89 регионах. В случае его принятия Госдумой эксперимент будет проводиться до 1 октября 2026 года.

Ранее Росрыболовство сообщило, что ожидает снижения цен на красную икру и горбушу. Глава ведомства Илья Шестаков заявил в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума, что для этого есть все предпосылки. По его словам, цена у рыбаков снизилась примерно в полтора раза.

Как может снизиться стоимость красной икры в рознице — в материале «Ъ FM» «Улов провел переоценку».

Полина Мотызлевская