Росрыболовство ожидает снижения цен на красную икру и горбушу

В России сложились предпосылки для снижения цен на горбушу и красную икру, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, цена у рыбаков снизилась примерно в полтора раза.

«С точки зрения объемов вылова и добычи в рамках лососевой путины, конечно, все предпосылки для того, чтобы как минимум горбуша снизилась в цене, они есть. <...> У нас очень хороший вылов, объем производства тоже вырос. Поэтому цена на горбушевую икру точно должна снизиться»,— сказал господин Шестаков в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума (цитата по «РИА Новости»).

В январе–сентябре объем производства составил 21,1 тыс. тонн — это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 3% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Господин Шестаков ранее не исключал, что производство красной икры в РФ в 2023 году удвоится.

Леонид Уварчев