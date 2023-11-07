Сборная России по футболу объявила состав перед игрой с Кубой

Тренерский штаб национальной команды России объявил состав на ноябрьский сбор. В списке, опубликованном на сайте российского футбольного союза, 29 спортсменов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В состав сборной вошли:

Вратари: Артур Нигматуллин («Пари НН», Нижний Новгород), Андрей Лунев («Карабах», Агдам). Остались с октябрьского состава Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив», Москва). В новый состав не попал вратарь Илья Помазун («Урал»), который выступал в составе прошлой сборной.

Защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Евгений Харин («Ахмат», Грозный). Добавились Даниил Хлусевич и Руслан Литвинов из московского «Спартака». Также из самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков и Юрий Горшков. В новый состав не попал Артем Макарчук из ФК «Сочи».

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все — «Локомотив», Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский («Спартак», Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Александр Головин («Монако»), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург).

Нападающие: Александр Соболев («Спартак», Москва), Иван Сергеев («Зенит», Санкт-Петербург), Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва).

Алексей Миранчук и Арсен Захарян не вошли в состав сборной из-за отсутствия игровой практики, сообщил главный тренер России Валерий Карпин.

«Надеемся, что к следующему сбору оба игрока будут стабильно выступать за свои клубы»,— сказал господин Карпин.

Учебно-тренировочный сбор пройдет в Новогорске с 13 ноября. В понедельник, 20 ноября, у сборной будет товарищеский матч с Кубой в Волгограде. Матч состоится на «Волгоград Арене» в 19:30.

Предыдущий учебно-тренировочный сбор прошел с 9 по 16 октября. В состав также были включены 29 человек, однако было меньше вратарей и больше защитников. Прошлый состав сыграл со сборной Камеруна на «ВТБ Арене» в Москве.

Александра Горошилова