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РФС обнародовал состав сборной России по футболу на октябрьский сбор

На сайте Российского футбольного союза (РФС) обнародован состав сборной России по футболу на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 9 по 16 октября. Всего в состав включены 29 человек.

В состав сборной вошли:

вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»), Илья Помазун («Урал»);

защитники: Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков (все — «Крылья Советов»), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Сильянов («Локомотив»), Георгий Джикия («Спартак»), Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Евгений Харин («Ахмат»), Артем Макарчук («Сочи»);

полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба — «Ростов»), Максим Мухин, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Далер Кузяев («Гавр»), Даниил Фомин («Динамо»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако»);

нападающие: Александр Соболев («Спартак»), Федор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»).

Впервые в состав сборной попали Горшков и Харин. В рамках сбора Россия 12 октября сыграет с командой Камеруна на «ВТБ Арене» в Москве. Международная федерация футбола (FIFA) учтет игру в своем рейтинге.

Предыдущий учебно-тренировочный сбор сборной России прошел с 4 по 12 сентября. В рамках сбора Россия (игроки младше 23 лет) сыграла два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (до 23 лет). Первый матч закончился ничьей — 1:1, второй — поражением, 1:2. Кроме того, российская сборная с футболистами без возрастных ограничений сыграла вничью — 1:1 — с командой Катара.

После начала военных действий России и Украины FIFA и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российскую сборную от международных соревнований.

Эрдни Кагалтынов

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