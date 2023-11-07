За неделю заболеваемость коронавирусом в Черноземье выросла на 28%

В Черноземье за неделю с 30 октября по 5 ноября было выявлено 1 330 случаев коронавируса, что на 28,2% больше, чем неделей ранее (1 037). Это следует из данных федерального оперштаба. Число заболевших с начала 2020 года достигло 1 312 838. Выздоровел за неделю 901 пациент (всего — 1 288 357). Летальных исходов не было (22 156).

В Белгородской области за неделю подтвердились 197 случаев ковида (всего — 174 945, неделей ранее — 188). Вылечились 177 пациентов (всего — 172 258, неделей ранее — 165). С начала пандемии был зафиксирован 2 371 летальный исход.

В Воронежской области COVID-19 диагностировали у 777 человек (всего — у 510 092, неделей ранее — у 574). Выздоровели 549 пациентов (всего — 500 451, неделей ранее — 307). С начала пандемии от коронавируса скончались 8 705 воронежцев.

В Курской области инфекцию выявили у 58 человек (всего — у 156 146, неделей ранее — у 50). Вылечились 40 пациентов (всего — 153 502, неделей ранее — 27). С начала пандемии зарегистрировано 2 545 летальных исходов.

В Липецкой области вирус обнаружили у 140 человек (всего — у 184 620, неделей ранее — у 107). Выздоровели 66 пациентов (всего — 180 369, неделей ранее — 60). С начала пандемии от коронавируса скончались 4 005 липчан.

В Орловской области ковид подтвердился у 97 человек (всего — у 141 450, неделей ранее — у 91). Вылечился 61 пациент (всего — 139 280, неделей ранее — 67). С начала пандемии было установлено 1 986 летальных исходов.

В Тамбовской области COVID-19 заразился 61 человек (всего — 145 332, неделей ранее — 27). Выздоровели восемь пациентов, как и неделей ранее (всего — 142 497). С начала пандемии от коронавируса скончались 2 544 тамбовчанина.

В целом по России был выявлен 34 191 случай коронавируса (23 158 908), вылечились 22 993 пациента (22 573 786), умерли 63 человека (400 319).

О росте заболеваемости в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье» «COVID-19 пробует вернуться».

Алина Морозова

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