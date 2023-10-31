В Черноземье заболеваемость коронавирусом превысила тысячу случаев в неделю

С 23 по 29 октября в Черноземье коронавирусом заболели 1 037 человек, следует из федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Это почти на 27% больше, чем неделей ранее, когда было выявлено 760 случаев. С начала пандемии коронавирусом в Черноземье заболели 1 311 508 человек. За неделю выздоровели 634 пациента (всего — 1 287 456). Летальных случаев не было (всего — 22 156).

В Белгородской области выявлено 188 случаев коронавируса (всего — 174 748, на прошлой неделе — 151). Выздоровели 165 пациентов (всего — 172 081). Летальных случаев не зафиксировано (всего — 2 371).

В Воронежской области выявлено 574 случаев коронавируса (всего — 509 315, на прошлой неделе — 384). Выздоровели 307 пациент (всего — 499 902). Летальных случаев не зафиксировано (всего — 8 705).

В Курской области выявлено 50 случаев коронавируса (всего — 156 088, на прошлой неделе — 39). Выздоровели 27 пациентов (всего — 153 462). Летальных случаев не зафиксировано (всего — 2 545).

В Липецкой области выявлено 107 случаев коронавируса (всего — 184 480, на прошлой неделе — 69). Выздоровели 60 пациентов (всего — 180 303). Летальных случаев не зафиксировано (всего — 4 005).

В Орловской области выявлен 91 случай коронавируса (всего — 141 353, на прошлой неделе — 87). Выздоровели 67 пациентов (всего — 139 219). Летальных случаев не зафиксировано (всего — 1 986).

В Тамбовской области выявлено 27 случаев коронавируса (всего — 145 271, на прошлой неделе — 30). Выздоровели восемь пациентов (всего — 142 489). Летальных случаев не зафиксировано (всего — 2 544).

В России за неделю заболели 25 983 человека (всего — 23 124 717), выздоровело — 20 754 (22 550 793), умерло — 61 (400 256).

С середины мая 2023 года оперштаб по постановлению правительства РФ перестал публиковать ежедневную статистику. Оперативные данные по COVID-19 за прошедшую неделю публикуются по вторникам.

О росте заболеваемости в макрорегионе читайте в материале «Ъ-Черноземье» «COVID-19 пробует вернуться».

Александр Прытков

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