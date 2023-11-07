Госдума отменила в I чтении обязательства поручительства для погибших на СВО

Госдума приняла в первом чтении законопроект, снимающий с участников СВО обязательства по договорам поручительства. Документ предполагает, что в случае их гибели или приобретенной в ходе боевых действий инвалидности первой группы, кредитные обязательства по таким договорам будут списаны и не перейдут на членов его семьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Изменения вносятся в закон «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«Для семьи, потерявшей кормильца, такой долг становится непосильной ношей. Принятый в первом чтении законопроект прекращает обязательства военнослужащего, вытекающие из договоров поручительства, в случае его гибели или признания инвалидом I группы»,— сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит пресс-служба Госдумы. Он также отметил, что документ будет распространяться на правоотношения, связанные с участием военнослужащего в договорах поручительства, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Законопроект был внесен в Госдуму 7 августа 2023 года. Тогда один из авторов инициативы, глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак пояснял, что законопроект станет продолжением решения о полном списании долгов по кредитам в случае гибели участника СВО или получения им инвалидности — теперь это же решение планируется распространить на его родителей, усыновителей и совершеннолетних детей.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о списании кредитов военнослужащих, погибших в ходе военной операции, и членов их семей. Кредиты в таких случаях должны будут закрываться за счет банков. Тот же закон позволяет мобилизованным, служащим по контракту и добровольцам получить кредитные каникулы.

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Полина Мотызлевская