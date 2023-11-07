В Финляндии планируют продать бывшую русскую крепость Кюминлинна

Власти Финляндии намерены выставить на продажу бывшую русскую гарнизонную крепость Кюминлинна в окрестностях города Котки, которая закрыта с 2005 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сообщество «Visit Suomi | Все о Финляндии» / «ВКонтакте» Фото: Сообщество «Visit Suomi | Все о Финляндии» / «ВКонтакте»

По данным финских СМИ, последние несколько лет траты на содержание фортификационного сооружения составляют около €200 тыс. в год. В то же время на реконструкцию объекта потребуется около €18 млн, которых в республиканском бюджете попросту нет. Поэтому созданная Минфином Финляндии рабочая группа рекомендовала продать проблемное здание, для чего поначалу потребуется получить одобрение парламента.

Как пишет «Деловой Петербург», крепость Кюминлинна закрыли почти 20 лет назад, после упразднения гарнизона сил обороны. С тех пор часть помещений на ее территории арендует Летний театр, однако доходы от сдачи в аренду не покрывают расходов на содержание объекта.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что финские власти также ищут покупателя на здание культурного центра «Дом Финляндии», расположенного на Большой Конюшенной улице в центре Санкт-Петербурга. Помимо этого, появилась информация, что общество «Финляндия — Россия» из-за финансовых проблем распродает свою коллекцию картин.

В 1790 году русский военачальник Александр Суворов построил на территории нынешней Финляндии небольшую крепость для защиты границы страны. Позднее, в начале XIX века, на этом месте была возведена более мощная крепость — в шесть раз больше предыдущей по размерам. Кюминлинна оставалась российской крепостью до 1917 года, пока Финляндия не обрела независимость. Военные использовали эту крепость до 2005 года, когда они покинули ее и переехали в город Хамина.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте