Общество «Финляндия — Россия» распродает свою коллекцию картин

Общество «Финляндия — Россия», являвшееся учредителем ликвидированного в Санкт-Петербурге Института Финляндии, организовало распродажу своей коллекции картин из-за финансовых проблем. На продажу в культурном пространстве «Альбатрос» в Хельсинки выставлено 41 произведение, еще несколько полотен будут продавать на аукционе Bukowskis. Об этом со ссылкой на финские СМИ сообщает «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как признают организаторы, за продажей коллекции стоят практические причины: у общества не осталось средств на содержание площадки.

Уточняется, что за 70 лет существования общества «Финляндия — Россия» в его коллекции накопилось около 60 живописных и графических работ порядка 40 художников — не только из России и Финляндии, но также из Болгарии, Чили, Бразилии и стран Прибалтики.

Цены лотов варьируются от 30 до 1500 евро. Большинство работ — это пейзажи.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что финские власти также ищут покупателя на здание культурного центра «Дом Финляндии», расположенного на Большой Конюшенной улице в центре Санкт-Петербурга.

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