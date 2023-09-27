Общество «Финляндия — Россия» распродает свою коллекцию картин
Общество «Финляндия — Россия», являвшееся учредителем ликвидированного в Санкт-Петербурге Института Финляндии, организовало распродажу своей коллекции картин из-за финансовых проблем. На продажу в культурном пространстве «Альбатрос» в Хельсинки выставлено 41 произведение, еще несколько полотен будут продавать на аукционе Bukowskis. Об этом со ссылкой на финские СМИ сообщает «Деловой Петербург».
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Как признают организаторы, за продажей коллекции стоят практические причины: у общества не осталось средств на содержание площадки.
Уточняется, что за 70 лет существования общества «Финляндия — Россия» в его коллекции накопилось около 60 живописных и графических работ порядка 40 художников — не только из России и Финляндии, но также из Болгарии, Чили, Бразилии и стран Прибалтики.
Цены лотов варьируются от 30 до 1500 евро. Большинство работ — это пейзажи.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что финские власти также ищут покупателя на здание культурного центра «Дом Финляндии», расположенного на Большой Конюшенной улице в центре Санкт-Петербурга.