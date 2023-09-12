Helsingin sanomat: Финляндия продает культурный центр на Большой Конюшенной

Власти Финляндии ищут покупателя на здание культурного центра «Финский дом», расположенного на Большой Конюшенной улице в центре Санкт-Петербурга. Об этом со ссылкой на местную газету Helsingin sanomat 12 сентября сообщает РИА Новости.

В своем сообщении финское СМИ ссылается на руководителя управляющей этой недвижимостью компании Governia Кая Хейнонена.

При этом издание утверждает, что Россия якобы «затруднила продажу недвижимости в стране и сделала ее невыгодной, поэтому правительство рассматривает бартер как возможный вариант».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Финляндия с 1 сентября возобновила прием заявлений на визы в Петербурге. Оформить документы можно будет через центры VFS Global.

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