Устроивший стрельбу у ресторана в Москве боксер Иванов арестован на два месяца

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил в СИЗО на два месяца чемпиона Европы по боксу, бывшего члена сборной России Никиту Иванова, устроившего стрельбу у ресторана в центре Москвы. Спортсмену предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство с применением оружия).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Натрускин / РИА Новости Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Драка и последующая стрельба у ресторана Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky на Шлюзовой набережной произошла вечером 5 ноября. Столичная прокуратура сообщала, что Никита Иванов находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате стрельбы пострадали три человека, еще одному мужчине Никита Иванов сломал нос. Всего он совершил не менее шести выстрелов.

Согласно материалам дела, которые приводит ТАСС, вина Никиты Иванова подтверждается протоколом осмотра места происшествия, показаниями потерпевших и свидетелей. Агентство отмечает, что десять лет назад Иванов был судим по аналогичной статье. Тогда он получил условное наказание.

Часть 2 ст. 213 УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб., либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет.

Милена Костерева