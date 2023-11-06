В отношении боксера Иванова возбудили дело после стрельбы у ресторана в Москве

В отношении чемпиона Европы по боксу, бывшего члена сборной России Никиты Иванова, который накануне вечером устроил стрельбу у ресторана в центре Москвы, возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Следователями СО ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство), в отношении жителя Тамбовской области 1986 года рождения, ранее задержанного за совершение противоправного деяния у одного из заведений в центре Москвы»,— сообщила Ирина Волк (цитата по сайту МВД).

Часть 2 ст. 213 УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб., либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до семи лет.

Драка и последующая стрельба у ресторана Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky на Шлюзовой набережной произошла вечером 5 ноября. В результате стрельбы, по данным прокуратуры, пострадали три человека, еще одному мужчине Никита Иванов сломал нос. Среди пострадавших — два охранника, менеджер ресторана и посетитель. Столичная прокуратура сообщала, что Никита Иванов находился в состоянии алкогольного опьянения. Всего он совершил не менее шести выстрелов.