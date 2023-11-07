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Коммерсантъ FM
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Ислам Махачев возглавил рейтинг бойцов UFC вне весовых категорий

Российский чемпион в легком весе Ислам Махачев впервые возглавил рейтинг Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), не учитывающий весовые категории. Он сместил с первого места бойца США Джо Джонсона.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

21 октября российский спортсмен защитил титул чемпиона, нокаутировав на турнире UFC 294 в Абу-Даби обладателя пояса в полулегком дивизионе австралийца Александра Волкановски.

В обновленном рейтинге вне весовых категорий UFC второе место занял Джо Джонсон, третье — Александр Волкановски, четвертое — Леон Эдвардс. Замыкает пятерку — Чарльз Оливейра.

О достижениях спортсмена — в «Ислам Махачев ногаутировал соперника».

Александра Горошилова

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