Ислам Махачев возглавил рейтинг бойцов UFC вне весовых категорий
Российский чемпион в легком весе Ислам Махачев впервые возглавил рейтинг Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), не учитывающий весовые категории. Он сместил с первого места бойца США Джо Джонсона.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
21 октября российский спортсмен защитил титул чемпиона, нокаутировав на турнире UFC 294 в Абу-Даби обладателя пояса в полулегком дивизионе австралийца Александра Волкановски.
В обновленном рейтинге вне весовых категорий UFC второе место занял Джо Джонсон, третье — Александр Волкановски, четвертое — Леон Эдвардс. Замыкает пятерку — Чарльз Оливейра.
О достижениях спортсмена — в «Ислам Махачев ногаутировал соперника».