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Коммерсантъ FM
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В России вышло новое приложение для шопинга «Чойс»

В России запустили новое приложение «Чойс»: оно позволяет собирать понравившиеся товары из онлайн-магазинов в подборки и хранить их в одном месте. «Чойс» поможет пользователям облегчить процесс выбора и покупки, а брендам — увеличить конверсию. В приложении можно сохранять идеи для покупок и возвращаться к ним позже, что позволяет более осознанно подходить к процессу приобретения товаров.

«Более 80% пользователей мобильных устройств оставляют корзины в интернет-магазинах, так и не завершив покупку. — рассказывает основатель "Чойс" Виталий Гринь. -По внутренним исследованиям, проведенным при разработке приложения, около 90% пользователей делают скриншоты понравившихся товаров или целых образов, отправляют себе или друзьям в мессенджере, сохраняют в заметках или добавляют в избранное. При этом, две трети из них не возвращаются к сохраненным товарам и, как следствие, не покупают то, что хотели. Приложение поможет изменить способ совершения покупок в интернете и сэкономить время на поиске товаров и вдохновения».

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Приложение напоминает Pinterest — в нем можно собирать подборки, делиться ими и искать вдохновение в подборках других пользователей, блогеров и брендов. «Чойс» разработали выходцы из «Яндекса» и Yota и оно реализуется без привлечения внешнего финансирования.

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