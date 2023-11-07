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Коммерсантъ FM
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Герман Греф переизбран на пост главы Сбербанка

Наблюдательный совет Сбербанка (MOEX: SBER) переизбрал Германа Грефа в качестве главы кредитной организации на следующие четыре года. Об этом сообщил сам господин Греф на пресс-конференции по итогам заседания набсовета.

Герман Греф

Герман Греф

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Герман Греф

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Говоря о развитии Сбербанка в 2024 году, господин Греф отметил, что делать точные прогнозы сейчас трудно как для одной конкретной кредитной организации, так и для всего российского банковского сектора. Тем не менее Сбербанк ожидает, что прибыль в следующем году будет рекордной.

«Мы смотрим позитивно на развитие нашего бизнеса, мы в следующем году надеемся тоже на очень хорошие показатели, рекордные показатели. Год, скорее всего, действительно будет самым успешным за весь период, и для нас мы ожидаем рекордной прибыли, и для банковского сектора тоже»,— добавил он (цитата по ТАСС).

Глава Сбербанка отметил, что дивидендную политику организации утвердят на наблюдательном совете, который состоится 5 декабря, но вносить в нее серьезные изменения не планируют. «Дивидендную политику мы окончательно утвердим 5 декабря, поэтому я озвучу все основные положения 6 декабря. Мы очень консервативны в части взятия обязательств и их исполнения, поэтому не планируем каких-то очень серьезных изменений в дивидендной политике. Я думаю, что мы будем продолжать проводить нашу политику в том же ключе, как и делали это ранее, в том числе это касается и размеров, и промежуточных дивидендов»,— сказал Герман Греф.

В третьем квартале 2023 года Сбербанк заработал рекордную чистую прибыль по МСФО в размере 411,4 млрд руб. Предыдущий максимум был получен во втором квартале 2023 года — 380,3 млрд руб. За январь—сентябрь чистая прибыль кредитной организации составила 1,15 трлн руб. Сбербанк прогнозирует, что чистая прибыль по итогам всего 2023 года может превысить рекордные показатели 2021-го, когда банк заработал 1,246 трлн руб.

Подробнее о деятельности кредитной организации — в материале «Ъ» «Сбербанк укрепился рублем».

Милена Костерева

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