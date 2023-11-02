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Коммерсантъ FM
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Сбербанк укрепился рублем

Банк структурировал баланс на пользу марже

Чистая процентная маржа Сбербанка впервые за несколько лет превысила 6%. Этому способствовал уверенный рост кредитного портфеля, переоценка активов, а также существенный спред между ставками размещения и привлечения. Впрочем, в дальнейшем чистая процентная маржа будет стабильной, однако темпы кредитования замедлятся, что связано с ростом процентных ставок и регуляторными ограничениями.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По итогам третьего квартала 2023 года чистая процентная маржа (ЧПМ) группы Сбербанка составила 6,01% против 5,8% и 5,78% во втором и первом кварталах соответственно. Это следует из раскрытых 2 ноября квартальных результатов группы по МСФО. За 2022 год поквартальные значения маржи не раскрывались, ее годовой уровень оценивался в 5,31%, ее значение оказалось на 0,07 процентного пункта ниже маржи за 2021 год.

Этому также способствовало улучшение структуры баланса и усиление доли рублевого баланса в сравнении с валютным, заявил на конференц-коле директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов. Так, согласно квартальному отчету, ЧПМ выросла за счет роста доходностей корпоративного (на 0,8 процентного пункта, до 9,2%) и розничного (на 0,4 п.п., до 12,4%) кредитного портфеля после роста ключевой ставки. Банк России в августе—сентябре поднял ставку в целом на 5,5 п.п., до 13%.

При этом у Сбербанка сейчас около половины портфеля кредитов юридическим лицам выдана по плавающей ставке.

Вместе с тем стоимость привлечения средств была в несколько раз ниже — 5,5% по корпоративным клиентам и 3,6% по физическим лицам. На этом фоне выросли процентные доходы за квартал — до 667,9 млрд руб. (против 597,6 млрд руб. и 562,8 млрд руб. в предыдущих кварталах).

Прирост средств граждан на депозитах обнаружился не везде

По оценке старшего аналитика инвестбанка «Синара» Ольги Найденовой, ключевую роль в росте чистой процентной маржи Сбербанка сыграл рост доли кредитного портфеля в структуре активов. В частности, отношение кредитов к депозитам составило 103,3%, увеличившись уже на 5 п.п. с начала года.

В Сбербанке отметили, что «ранее ЧПМ уже была выше 6%», но не уточнили конкретных периодов. Судя по косвенным признакам и по тому, какую информацию раскрывал ЦБ, в 2022 году не могло быть большой маржи: тогда резко была повышена стоимость фондирования, а кроме того, были ограничения в части плавающих ставок, в результате чего активы с плавающей ставкой не получили той переоценки, на которую рассчитывали, поясняет Ольга Найденова.

Вместе с тем в 2016–2018 годах чистая процентная маржа Сбербанка была около 6%, а в 2010–2011 годах — ближе к 7% или выше, вспоминает эксперт.

Исторически у банка низкая стоимость фондирования из-за значительной части портфеля пассивов, приходящейся на бесплатные или почти бесплатные счета (как правило это текущие счета клиентов). В частности, исходя из отчетности группы, это около половины портфеля (48,1%, или 10,3 трлн руб.) в структуре розничных клиентов и 37,4% (3,4 трлн руб.) в структуре частных юрлиц.

Как банкам облегчат кредитные резервы

По уточненному прогнозу Сбербанка, средняя ЧПМ за 2023 год составит 5,8%. Вместе с тем в банке ожидают замедления темпов кредитования. В частности, на этом скажется рост процентных ставок и регуляторные ограничения в кредитовании, например, макропруденциальные лимиты и надбавки. В части последних банк сейчас подстраивает свою бизнес-модель под новые регуляторные требования, рассчитывая на сохранение текущих регуляторных условий на долгий срок, отметил господин Скворцов.

Ольга Шерункова

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