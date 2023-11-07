ТАСС: атомная подлодка «Красноярск» провела пуски ракет «Калибр» и «Оникс»

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Красноярск» осуществила пуски ракет «Калибр-ПЛ» и «Оникс» в ходе госиспытаний, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к Минобороны источник. По его словам, испытания прошли несколько дней назад, пуски проводились из акватории Белого моря.

Как уточнил собеседник агентства, пуск одной из ракет осуществлялся из торпедного аппарата, второй — из стрельбового комплекса. Другой источник ТАСС добавил, что переход АПЛ «Красноярск» на Тихоокеанский флот ожидается в 2024 году. Гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов в июне говорил, что ВМФ получит атомный подводный крейсер «Император Александр III» и подлодку «Красноярск» к концу 2023 года.

АПЛ «Красноярск» входит в проект 885М шифр «Ясень-М». Ее заложили в 2014 году, спустили на воду в июле 2021-го. «Севмаш» сейчас строит шесть АПЛ проекта 885М. Три АПЛ — «Северодвинск», «Казань» и «Новосибирск» — уже переданы флоту.

5 ноября Минобороны сообщило, что «Император Александр III» выполнил пуск баллистической ракеты «Булава».

Лаура Кеффер