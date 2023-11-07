«Пока в проекте задействована только коллекция Эрмитажа»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, обладателем какого токена он стал, приняв участие в совместной программе Эрмитажа и компании «Интеррос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Государственный Эрмитаж Фото: Государственный Эрмитаж

Помнится, я вам обещал раскрыть, какой именно токен меня угораздило приобрести в рамках совместной программы Государственного Эрмитажа и компании «Интеррос» с названием «Цифровое искусство».

Этот проект имеет целью направить достижения блокчейн-технологий на реставрацию предметов культурного наследия. Пока задействована только коллекция Эрмитажа, в дальнейшем проект распространится на другие музеи, региональные, которые даже больше, чем центральные хранилища, нуждаются в поддержке, в том числе реставрационной. Значит, им совсем не лишним будет привлечение средств сторонних инвесторов и путем продажи токенов.

Если простым языком, то суть проекта в том, что часть произведений из Эрмитажа, нуждающихся в реставрации, оцифровывается, разделяется на частички-токены (цифровые финансовые активы) и продаются всем желающим.

Полученные средства обращаются на реставрацию этих самых произведений, а покупатели получают во владение в данном случае частички фресок.

Итак, приобрел я сей так называемый гибридный цифровой продукт (ГЦП). В моем случае это часть фрески школы Рафаэля Санти, одного из титанов Возрождения, работавшего в первой четверти XVI столетия.

Всего фресок, подлежащих гибридному цифровому праву, было три. Я выбрал токен с лицом богини — «Венера и Амур на дельфинах». Я имею право его вам показать.

И вообще в течение пяти лет у меня есть права на воспроизведение своего отрывка, а также на его дарение или иное отчуждение. Например, я могу предоставить любому желающему электронную ссылку на мой фрагмент, которая действует однократно.

Желающий пройдет по ней и получит его во временное пользование, пока открыта ссылка. Я могу даже продать его, если найдется покупатель, передав ему уже полностью свое гибридное цифровое право.

Любопытно, что если не продам, то через пять лет фрагмент навсегда останется в моем пользовании, только вот оперировать им я уже не смогу.