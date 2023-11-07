Россияне поддерживают законодательный запрет на лишение детей мяса

В октябре 2023 года в Госдуму поступило предложение законодательно запретить вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних. Как показал опрос ВЦИОМа, такую инициативу одобряют две трети опрошенных россиян, причем каждый второй заявил, что поддерживает ее полностью. Особенно много сторонников запрета среди женщин и лиц в возрастной группе 45–59 лет (по 79%).

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Опрос также выявил, что лишь 1% россиян причисляют себя к вегетарианцам. Абсолютное большинство (98%) не практикует такую систему питания. При этом каждый второй уверен, что отказ от мяса скорее вредит здоровью.