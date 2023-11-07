В Нижнем Тагиле хотят построить вуз для 10 тысяч студентов

На Корабельном мысу начнут строительство вуза на 10 тыс. студентов, пообещал на пресс-конференции глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. По словам мэра, возведение учебного заведения начнется в течение пяти лет.

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Господин Пинаев рассказал, что филиалы Уральского федерального университета и Российского государственного профессионально-педагогического университета не закрывают кадровый дефицит в городе. «Недостаток квалифицированных кадров чувствуется при работе общественного транспорта и в работе крупных промышленных предприятий», — пояснил он.

По словам Владислава Пинаева, администрация Нижнего Тагила подготовила предпроектное решение по строительству вуза. «Это должно быть молодежное студенческое пространство, куда бы попал студент, и он мог там жить, заниматься спортом, учиться и отдыхать», — рассказал он. Господин Пинаев отметил, что в проект готовы включиться градообразующие предприятия «Евраз НТМК» и Уралвагонзавод.

Напомним, администрация Нижнего Тагила представила проект студенческого кампуса на Корабельном мысу в 2018 году. Согласно плану, студенческий городок включает в себя учебный и научно-исследовательский центры, жилье для преподавателей, студенческие и семейные общежития, зону для спорта и отдыха, гостиничный комплекс, центр культуры и искусства.

Создание вуза в Нижнем Тагиле стало одним из предвыборных обещаний Владислава Пинаева. В октябре депутаты Нижнетагильской городской думы единогласно переизбрали господина Пинаева на пост мэра.

Василий Алексеев

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